Twierdzą, że odtworzyli wymarły gatunek

Amerykańscy naukowcy podali, że udało im się wskrzesić wilka strasznego - wymarłego kuzyna wilków szarych. Na świat przyszły trzy szczenięta o cechach typowych dla tego gatunku. Ogłoszenie wywołało spore kontrowersje w środowisku naukowym, a wielu badaczy twierdzi, że nie mamy do czynienia z "pełnoprawnym" wskrzeszeniem.

Niespotykany wygląd

Naukowcy z Colossal przebadali DNA wilków strasznych z zęba sprzed 13 tysięcy lat i fragmentów czaszki sprzed 72 tys. lat, znalezionych na terenie Stanów Zjednoczonych. Następnie zmodyfikowali geny wilka szarego i przenieśli ten materiał genetyczny do komórki jajowej psa domowego. Ostatecznie przeżyły trzy osobniki o niezwykle dużych rozmiarach i gęstej, jasnej sierści, niespotykanej u wilków szarych.

Według dziennika "New York Times" dwa samce są obecnie w wieku sześciu miesięcy i noszą imiona Romulus i Remus. Samica o imieniu Khaleesi jest młodsza, ma zaledwie 2 miesiące. To ostatnie imię jest nawiązaniem do serialu HBO "Gra o Tron", w którym pojawiał się ten gatunek.