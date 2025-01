Wyhodowano myszy, które mają dwóch ojców. Gryzonie dorosły, a w badaniach nastąpił przełom

Kluczowy zestaw genów

Chińscy badacze już wcześniej próbowali stworzyć myszy będące potomkami jednopłciowych rodziców, jednak tylko gryzoniom urodzonym z dwóch matek udawało się przeżyć. Jest to powiązane ze zjawiskiem imprintingu, polegającym na tym, że te same geny ulegają różnej ekspresji w zależności od tego, czy pochodzą od ojca, czy od matki. Przeprowadzone do tej pory badania sugerują, że geny "ojcowskie" faworyzują procesy wzrostu, ale skracają tym samym długowieczność, zaś "matczyne" działają przeciwstawnie - ograniczają rozrost i stawiają na przeżywalność. Zarodki posiadające dwóch genetycznych ojców były zatem poddane procesom gwałtownego, zbyt szybkiego wzrostu, co doprowadzało do ich obumarcia.