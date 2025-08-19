Tysiące ryb wspinały się po skałach. Zobacz nagranie

Tysiące ryb wspinających się po skałach zaobserwowano w Brazylii. Niewielkie zwierzęta chciały się dostać w górę rzeki. Naukowcy przyjrzeli się mechanizmom, jakie wykorzystują one podczas wspinaczki, oraz możliwym przyczynom tego zachowania.

Wspinające się po śliskich skałach ryby zauważyli funkcjonariusze brazylijskich służb ochrony środowiska ze stanu Mato Grosso do Sul. Zwierzęta wchodziły po kamieniach o wysokości od 1 do 4 metrów, które znajdowały się za wodospadami na rzece Aquidauana. Zjawisko zaobserwowano w listopadzie 2024 roku, na początku pory deszczowej. Tydzień później na miejsce przybyła grupa brazylijskich naukowców, by udokumentować to zdarzenie.

Rhyacoglanis paranensis wspinają się po skałach Marinho, M. M. F., de Paula, E. A., Severo-Neto, F., Santos, Y. S., & Gimênes-Junior, H. (2025)

Według badania opublikowanego w czasopiśmie "Journal of Fish Biology" jest to pierwszy przypadek zaobserwowania tego gatunku ryb - Rhyacoglanis paranensis - w tak dużej grupie. Naukowcy zauważyli, że zachowanie owych ryb podczas wspinaczki zależało od pory dnia. Podczas upalnych popołudni skały zapewniały rybom zacienione miejsce. Wspinaczkę rozpoczynały wczesnym wieczorem, gdy zachodziło słońce.

Gdzie zmierzały ryby?

Naukowcy zbadali również, w jaki sposób ryby są w stanie się wspinać. Okazało się, że trzymają one szeroko rozpostarte płetwy i wykorzystują ruchy boczne i ogonowe, by popychać się do przodu. Naukowcy uważają, że we wspinaczce pomaga im również mechanizm ssący, pozwalający przylegać do płaskich powierzchni.

Badania rzucają nowe światło na te pomarańczowo-czarne ryby, o których na ten moment niewiele wiadomo. Są one stosunkowo rzadkie i zamieszkują głównie szybko płynące rzeki.

Oprócz R. paranensis zaobserwowano trzy inne gatunki ryb wspinające się razem z nimi. Dlaczego zwierzęta wspinały się po skałach? Tego naukowcy nie są pewni, ale przypuszczają, że migrowały w górę rzeki, by się rozmnażać. We wspinaczce brały udział zarówno samice, jak i samce, a większość z nich była dorosłymi osobnikami.

