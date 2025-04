To zachowanie czarnej dziury zadziwiło naukowców. "Nie wiemy jeszcze, co je powoduje"

W sercu odległej galaktyki w gwiazdozbiorze Panny znajduje się masywna, czarna dziura, która budzi się do życia. Zjawisko kosmiczne, któremu nadano imię Ansky, zaczęło wystrzeliwać intensywne rozbłyski rentgenowskie w regularnych odstępach czasu. To zachowanie bardzo zaintrygowało naukowców.

Astronomowie nie mieli wcześniej pretekstów, by interesować się galaktyką SDSS1335+0728, która znajduje się 300 milionów lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Panny. Jednak w 2019 r. galaktyka nagle zaczęła świecić z jasnością, która zwróciła uwagę niektórych teleskopów. W lutym ubiegłego roku chilijscy astronomowie zaczęli zauważać regularne wybuchy promieniowania rentgenowskiego, pochodzącego z tej galaktyki. Według badań opublikowanych w piątek w czasopiśmie "Nature Astronomy", był to znak, że śpiąca czarna dziura galaktyki budzi się ze snu.

"Po raz pierwszy zaobserwowaliśmy tego typu zdarzenie w czarnej dziurze"

"Wybuchy promieniowania rentgenowskiego z czarnej dziury o imieniu Ansky są 10 razy dłuższe i 10 razy jaśniejsze niż te, które widzimy w przypadku typowych QPE. Każda z tych erupcji uwalnia sto razy więcej energii niż jakakolwiek inna, którą widzieliśmy gdzie indziej" - przekazał w oświadczeniu prasowym Joheen Chakraborty, doktorant z Massachusetts Institute of Technology (MiT) i członek zespołu badawczego. Jak dodał, między wybuchami występują odstępy 4,5 dnia, co jest najdłuższym tego typu okresem, jaki kiedykolwiek zaobserwowano. "To doprowadza nasze modele do granic możliwości i podważa nasze dotychczasowe koncepcje dotyczące sposobu generowania tych rozbłysków" - uzupełnił.