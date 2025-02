Tak świecą ptaki rajskie. Emitują tajne sygnały niewidoczne dla ludzkich oczu

Biofluorescencja u ptaków rajskich

- To, co jest naprawdę interesujące w biofluorescencji, to fakt, że chociaż jest to sygnał wizualny, to nadal jest stosunkowo słabo zbadany u wielu gatunków - powiedziała dr Jennifer Lamb z St. Cloud State University w Minnesocie, która nie uczestniczyła w badaniu. - W pewnym sensie przeoczyliśmy ten potencjalny obszar sygnalizacji wizualnej i komunikacji wizualnej, głównie dlatego, że nie jest to coś, co postrzegają nasze własne oczy - dodała.