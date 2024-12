Ta roślina jest jak orangutan

Dzbanecznik (Nepenthes) to rodzaj mięsożernych roślin pnących, należący do rodziny dzbanecznikowatych (Nepenthaceae). Ich szczególną cechą są dzbanki - pułapki, które chwytają i trawią owady oraz drobne zwierzęta. W przypadku niektórych dzbaneczników do dzbanków trafiają również odchody zwierząt i resztki roślinne. Najwięcej gatunków dzbaneczników występuje na wyspach Borneo i Sumatra, szczególnie w lasach deszczowych.