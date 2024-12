"Niespodziewane niebezpieczeństwo" w morskich głębinach

Naukowcy z Uniwersytetu Brystolskiego odkryli, że sztuczne światło wybudza niektóre śpiące ryby i przyciąga drapieżniki. Powoduje to wyraźne zmiany w nocnym działaniu ekosystemu raf koralowych. - Kiedy słońce zachodzi, rafy koralowe przechodzą dramatyczną transformację. Kolorowe ryby, które widzimy w ciągu dnia, chowają się, by spać wśród korali, a tajemnicze nocne gatunki wychodzą z jaskiń i szczelin w poszukiwaniu zdobyczy - powiedziała doktor Emma Weschke, autorka badania.

Rafy oświetlone sztucznym światłem

Naukowcy w pierwszym szeroko zakrojonym eksperymencie sprawdzającym te procesy, wykorzystali nowatorskie podejście oparte na użyciu podwodnych kamer na podczerwień. Dzięki nim mogli nagrywać ryby nocą, bez zakłócania ich życia. Na rafach koralowych oświetlonych sztucznym światłem obecna była większa liczba gatunków ryb, w porównaniu do miejsc kontrolnych, bez sztucznego oświetlenia. Dalsze badania wykazały, że były to gatunki drapieżne, żywiące się zooplanktonem, małymi rybami i bezkręgowcami. - Wiele z gatunków wykrytych na rafach oświetlonych sztucznym światłem nie było rybami nocnymi, lecz takimi, które zazwyczaj są aktywne tylko w ciągu dnia. Odkrycie, że zanieczyszczenie światłem może sprawić, iż ryby będą czuwać dłużej, niż zwykle, jest niepokojące. U ryb sen, podobnie jak u nas, jest kluczowy dla regeneracji energii i utrzymania dobrej kondycji - podkreśliła dr Weschke.

Zmiany w ekosystemie po kilkunastu dniach

Jak tłumaczył prof. Radford, sztuczne światło znacznie ułatwia drapieżnikom lokalizowanie i łapanie ofiar, zmniejszając ich wysiłek w poszukiwaniu pożywienia. - Dlatego uważamy, że większa liczba drapieżników przyciągana jest do sztucznie oświetlonych raf - podkreślił. Zmiany zaobserwowane w nocnym życiu rafy miały miejsce po średnio 25 kolejnych nocach ekspozycji na sztuczne światło. Kilka nocy oświetlania nie wywoływało zauważalnych zmian. - To dobra wiadomość, ponieważ sugeruje, że mogą istnieć niedrogie rozwiązania, które można szybko wdrożyć. Ograniczenie wpływu sztucznego światła może pomóc w budowaniu odporności cennych raf koralowych - tłumaczył prof. Steve Simpson, jeden z autorów publikacji. - W przeciwieństwie do gazów cieplarnianych i plastiku, sztuczne światło jest zanieczyszczeniem, które nie zostawia po sobie pozostałości po wyłączeniu. Ograniczenie sztucznego światła zarówno pod względem intensywności, jak i czasu trwania, wykorzystanie go w przypadkach niezbędnych oraz zmniejszenie użycia do celów estetycznych, pomoże przywrócić naturalnie ciemne noce, z jakimi ewoluowały ekosystemy morskie - dodała Weschke.