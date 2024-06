La Nina już niedługo może przejąć stery. Czy nadal będzie tak gorąco?

Jeszcze w tym roku anomalia pogodowa El Nino ma zostać zastąpiona przez La Ninę - donoszą eksperci ze Światowej Organizacji Meteorologicznej. Według ich przewidywań stanie się to w drugiej połowie 2024 roku.

Z najnowszych wyliczeń Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) wynika, że szansa na pojawienie się zjawiska La Nina w okresie od lipca do września wynosi 60 procent i wzrasta do 70 procent w okresie od sierpnia do listopada. Eksperci zauważają, że szansa na ponowny rozwój El Nino jest w tym czasie jest znikoma.