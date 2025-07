Cienki jak nitka spaghetti. Najmniejszy wąż świata wrócił

Tetracheilostoma carlae należy do rodziny węży nitkowatych (Leptotyphlopidae). Jak pisze "The Guardian", to najmniejszy wąż świata. Dorosłe osobniki osiągają długość do 10 centymetrów i około 2,5 milimetra grubości, przez co porównuje się go do robaka lub nitki spaghetti. Do tej pory wąż ten znajdował się na światowej liście 4800 gatunków grzybów, roślin i zwierząt, które zostały bezpowrotnie utracone dla nauki. Opisuje się go jako gatunek endemiczny. Ekolodzy z organizacji chroniącej przyrodę Re:wild znaleźli węża w marcu na terenie pierwotnego lasu. Ich poszukiwania trwały ponad rok. Znaleziony osobnik został przewieziony do Uniwersytetu Indii Zachodnich, gdzie naukowcy przeprowadzili badania. Potwierdzili oni, że jest to Tetracheilostoma carlae na podstawie charakterystycznej bladej, pomarańczowej linii biegnącej przez ciało i dzięki łusce na nosie.