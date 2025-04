"Biegnący" bambus i pirania. W Polsce

Pirania w Sanie, bambus na Podkarpaciu - w Polsce coraz częściej pojawiają się nowe gatunki inwazyjne. Eksperci wyjaśniają, że do ich "ucieczki" często dochodzi przez przypadek lub nieuwagę hodowców. Inwazja obcych gatunków jest łatwiejsza do zatrzymania, jeśli wystarczająco wcześnie się ją wykryje.

"Biegnący" bambus nad Sanem

- Nie podchodźmy niefrasobliwie do roślin, które uprawiamy w ogródku - zaapelowała dr hab. Aneta Bylak, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego i główna autorka badania. Polska hydrobiolożka opowiedziała, że niektórzy mieszkańcy pozbywają się resztek roślinnych ze swoich ogródków, wyrzucając je nad brzegami pobliskich rzek i potoków, licząc na to, że "woda to zabierze". Ostrzegła, że to niefrasobliwe podejście, zwłaszcza, jeśli hoduje się gatunki obce, może być źródłem dużych problemów ekologicznych.