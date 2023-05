Co kryje się pod powierzchnią Księżyca? Naukowcy znają odpowiedź

Jądro Księżyca jest podobne do ziemskiego - wynika z najnowszego badania. Naukowcy z Francji wykorzystali dane z misji księżycowych i sond grawitacyjnych by określić, że nasz satelita najprawdopodobniej posiada stałe jądro wewnętrzne i płynne jądro zewnętrzne. Dane pozwalają również sądzić, że w płaszczu Księżyca zachodzi wyraźna aktywność.

Co kryje się wewnątrz Księżyca? Pytanie to przez długi czas pozostawało bez odpowiedzi - część astronomów uważała, że nasz satelita to po prostu duży kawałek skały, zaś niektórzy przychylali się do hipotezy, że pod jego powierzchnią znajduje się płynne, a może nawet stałe jądro. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach "Nature", Srebrny Glob najprawdopodobniej charakteryzuje się dość skomplikowaną budową wewnętrzną.