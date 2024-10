Rozpoczęło się jesienne liczenie "symbolu Tatr"  

We wtorek o świcie w Tatrzańskim Parku Narodowym rozpoczęła się akcja jesiennego liczenia kozic. Zaangażowanych jest w to blisko 270 osób. Liczenie prowadzone przez przyrodników odbywa się po obu stronach Tatr - polskiej i słowackiej.

Najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez dwa państwa

Symbol Tatr

Kozica tatrzańska (Rupicapra rupicapra tatrica) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych gatunków, które możemy spotkać w regionach górskich i symbol Tatr. Jest gatunkiem endemicznym i ściśle chronionym. Zwierzęta te żyją w niewielkich stadach, a na ich czele stoi doświadczona samica z młodym, tzw. licówka. Samce zwane capami żyją najczęściej samotnie lub tworzą grupy kawalerskie, dołączając do stad jesienią, na czas godów. Wiosną, zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja, na świat przychodzą młode kozice, tzw. koźlęta. W Polsce, poza Tatrami, kozice żyją w Sudetach, jednak jest to gatunek alpejski sprowadzony w te góry przez Czechów na początku XX wieku. Niewielki kierdel kozic przeszedł przez granicę do Polski w latach 70. i zadomowił się na zboczach Śnieżnika.