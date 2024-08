Pogoda na niedzielę 25.08

W ciągu dnia wschodzie i w centrum kraju będzie słonecznie. Od zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego, pojawią się tam słabe opady deszczu i możliwe są pojedyncze burze. Na termometrach zobaczymy od 23-25 st. C, przez 31-32 st. C we wschodnich i południowych regionach, do 33 st. C w Warszawie. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni, od zachodu skręcający na północno-zachodni, w porywach silny, rozpędzający się do 40-50 kilometrów na godzinę.