Na szlakach leży zmrożony i twardy śnieg. Trudne warunki w górach

Warunki w Tatrach są trudne, występują liczne oblodzenia, przez co jest bardzo ślisko. "Dotyczy to zwłaszcza tak popularnych szlaków, jak Droga do Morskiego Oka, gdzie szczególnie silne oblodzenia występują w okolicach "skrótów" powyżej leśniczówki Wanta, zwłaszcza na samych "skrótach" - odradzamy korzystanie z nich, wędrówkę najlepiej kontynuować drogą" - poinformował w komunikacie Tatrzański Park Narodowy.