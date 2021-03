Nawet 15 centymetrów śniegu. IMGW wydał alerty

Pogoda na dziś: deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. A na dodatek silny wiatr - 04-03-2021 W czwartek wystąpią opady deszczu ze śniegiem, śniegu oraz deszczu. Powieje też silniejszy wiatr, w porywach do 60 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw:

- śląskiego, powiatów: rybnickiego, Rybnik, wodzisławskiego, Żory, Jastrzębie-Zdrój, pszczyńskiego, cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, cieszyńskiego i żywieckiego, gdzie będą ważne w godzinach 2-13 w piątek;

- małopolskiego, powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz i gorlickiego, gdzie będą ważne w godz. 3-15 w piątek;

- podkarpackiego, powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego i Przemyśl, gdzie będą ważne w godz. 5-17 w piątek;

- dolnośląskiego, powiatów: wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego, ząbkowickiego, gdzie ważne będą w godz. 2-10 w piątek;

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

OBLODZENIA

Obowiązują też alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem w województwach:

- lubuskim, gdzie będą ważne godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- zachodniopomorskim, gdzie będą ważne od godz. 21 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- pomorskim, gdzie będą ważne od godz. 20 w czwartek do godz. 10 w piątek;

- kujawsko-pomorskim, gdzie będą ważne od godz. 21 w czwartek do godz. 10 w piątek;

- wielkopolskim, gdzie będą ważne od godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- łódzkim, gdzie będą ważne od godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- mazowieckim, gdzie będą ważne od godz. 21 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- warmińsko-mazurskim, gdzie ważne będą będą ważne od godz. 22 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- podlaskim, gdzie ważne będą będą ważne od godz. 20 w czwartek do godz. 10 w piątek;

- lubelskim, gdzie ważne będą będą ważne od godz. 21 w czwartek do godz. 9 w piątek;

- świętokrzyskim, gdzie ważne będą w godz. 1-9 w piątek;

- opolskim, gdzie ważne będą od północy do godz. 9 w piątek;

- dolnośląskim, gdzie ważne będą w godz. 1-9 w piątek;

- małopolskim, (z wyłączeniem powiatów południowych), gdzie ważne będą w godz. 1-9 w piątek;

- śląskim, (poza południowymi powiatami), gdzie ważne będą w godz. 1-9 w piątek;

- podkarpackim, (z wyłączeniem powiatów południowych), gdzie ważne będą w godz. 1-9 w piątek;

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 do -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie od -6 do -3 st. C.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.