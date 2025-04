Przed nami Pełnia Różowego Księżyca

W weekend warto spojrzeć w niebo, bo zalśni na nim Różowy Księżyc. Przed nami pierwsza wiosenna pełnia tego roku. Inne nazwy tego zjawiska to Pełnia Kiełkującej Trawy, Pełnia Jajeczna i Pełnia Rybna.

Punkt kulminacyjny kwietniowej pełni, nazywanej Pełnią Różowego Księżyca, nastąpi w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2.22 polskiego czasu. Będzie to pierwsza wiosenna pełnia tego roku. To ważne zjawisko astronomiczne, ponieważ na jego podstawie ustalana jest data Świąt Wielkanocnych.

Wielkanoc jest ruchoma i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Oznacza to, że musi pojawić się w kalendarzu pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Skoro w tym roku pierwsza pełnia Księżyca wiosną nastąpi 13 kwietnia, to święta przypadają na dzień 20 kwietnia.

Pełnia Różowego Księżyca. Skąd nazwa?

Stosowane do dziś nazwy poszczególnych pełni Księżyca wywodzą się głównie z wierzeń, zwyczajów i obserwacji rdzennych Amerykanów. Pełnię Księżyca w kwietniu nazywa się Różową, ponieważ wiosną tereny Ameryki Północnej porastają kwitnące na różowo floksy. Inne nazwy tej pełni to Pełnia Kiełkującej Trawy, Pełnia Jajeczna i Pełnia Rybna.

Pełnia Księżyca - jak powstaje to zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy nasz naturalny satelita znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. W tym samym czasie druga strona nie jest oświetlona w ogóle. Pełnia występuje średnio co 29,5 dnia.