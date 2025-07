Ekspert: wystrzegaj się tych roślin, jeśli planujesz przebywać na słońcu

Profesor Adam Matkowski, kierownik Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej i Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu radzi, by w słoneczne dni unikać cytrusów, selera, pasternaku i barszczu Sosnowskiego. Mogą one powodować bolesne poparzenia, plamy i bąble na skórze.