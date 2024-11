"Zaskakująca oferta" włoskiego banku

Włoski UniCredit chce przejąć inni włoski bank - Banco BPM. Wartość oferty to ponad 10 miliardów euro. Według nieoficjalnych doniesień decyzja ta może sygnalizować, że przejęcie niemieckiego Commerzbanku przez UniCredit staje się mniej prawdopodobne.

"Unicredit ogłosił w poniedziałek zaskakującą ofertę przejęcia Banco BPM za 10 miliardów euro" - przekazał Reuters. Jak podkreślono, doszło do tego w momencie gdy włoski bank dąży także do zawarcia, "kontrowersyjnej umowy z niemieckim Commerzbankiem".

"Oferta ma na celu wzmocnienie konkurencyjnej pozycji UniCredit we Włoszech, jednym z głównych rynków grupy, tworząc jeszcze silniejszy bank nr 2 na atrakcyjnym rynku, generujący znaczną długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy i dla Włoch" - podał UniCredit w komunikacie.

Drugi, co do wielkości bank we Włoszech, przygotował ofertę wykupu Banco BPM już w 2022 roku, tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę.