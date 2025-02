Zapowiada koniec współpracy z firmą Muska. "Zerwiemy umowę"

Premier kanadyjskiej prowincji Ontario Doug Ford zapowiedział zerwanie umowy z firmą Elona Muska Starlink - podała Associated Press (AP). Dodała, że to reakcja na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na towary z Kanady.

Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny obsługiwany przez Starlink Services, należącej do SpaceX, na czele której stoi Elon Musk .

Premier Ontario o cłach

Wcześniej, również w poniedziałek, Doug Ford nakazał korporacji Liquor Control Board of Ontario (LCBO), odpowiadającej za sprzedaż i dystrybucję alkoholu w prowincji, wstrzymanie sprzedaży amerykańskiego alkoholu. Liquor Control Board of Ontario sprzedaje amerykańskie wino, piwo, napoje spirytusowe i seltzery warte prawie 1 miliard dolarów rocznie - wskazał cytowany przez AP Ford.

Trump nakłada cła na Kanadę

Trudeau zwrócił się do Kanadyjczyków, by kupowali kanadyjskie towary, i zachęcał do zmiany planów wakacyjnych. - Znajdźcie swój sposób, by bronić Kanady - dodał.