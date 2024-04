Sztuczna inteligencja pod kontrolą. To pierwsze takie podejście w Europie

Rząd Włoch przyjął projekt ustawy, który przewiduje karę od roku do pięciu lat więzienia za szkody wizerunkowe wyrządzone przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. To pierwszy w Europie zbiór przepisów dotyczących AI.

Więzienie za stworzenie fałszywego wizerunku

Jak dodał szef resortu, takie posługiwanie się tą technologią może mieć "niszczące" konsekwencje doprowadzając do stworzenia realistycznego, choć wirtualnego, wizerunku osoby.

Proces wspomagany AI

Przewiduje się także wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu uproszczenia i lepszej organizacji wymiaru sprawiedliwości, ale przy wyraźnym zastrzeżeniu, że to do sędziego należy ostateczna decyzja w sprawie interpretacji prawa, oceny faktów i zastosowania koniecznych środków. Projekt ustawy trafi do prac w parlamencie. W marcu centroprawicowy gabinet zapowiedział wyasygnowanie miliarda euro na rozwój systemów sztucznej inteligencji.