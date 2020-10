Wielka Brytania przywraca kwarantannę dla przyjeżdżających Polaków

Osoby, które przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii z Polski, będą musiały poddać się 14-dniowej obowiązkowej samoizolacji. Zasady wchodzą w życie od godziny 4.00 w sobotę (5.00 czasu polskiego) - informuje portal stacji BBC.

Na liście dotyczącej obowiązkowej kwarantanny znalazła się również Turcja oraz Holandia Karaibska - podał Reuters. Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zmieniło również rekomendacje dla podróżnych w przypadku Polski i Turcji i obecnie zaleca, by unikać podróży do tych dwóch państw, o ile nie jest to niezbędne. W przypadku Bonaire, St. Eustatius i Saby MSZ odradzało podróże już wcześniej.