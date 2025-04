"Proroczy" list pasażera Titanica. Rekordowa kwota

Jak relacjonuje BBC, list pułkownika Archibalda Gracie został zakupiony przez anonimowego nabywcę podczas licytacji zorganizowanej w domu aukcyjnym Henry Aldridge and Son w Wiltshire. Eksperci przewidywali, że zostanie on wylicytowany za aż pięciokrotnie niższą kwotę wynoszącą 60 tysięcy funtów.

"Proroczy" list

Dom aukcyjny przekonuje, że list uznawany jest za "proroczy". Gracie napisał w nim do swojego przyjaciela, że "poczeka na koniec podróży", zanim wyda osąd na temat rzekomej "wspaniałości statku".

Historia pułkownika Gracie

Pułkownik Gracie był jednym z około 2200 pasażerów podróżujących na pokładzie Titanica do Nowego Jorku. W katastrofie zginęło ponad 1500 osób.

Pułkownik Gracie przeżył katastrofę statku, dzięki temu, że wspiął się na przewróconą łódź ratunkową, zrzuconą przez załogę na wody Atlantyku. Swoje wspomnienia opublikował w książce "The Truth About The Titanic (Prawda o Titanicu - red.)".