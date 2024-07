Niemal dwie dekady temu "Wyrocznia z Omaha" zszokowała świat. Warren Buffett w 2006 roku zobowiązał się do oddania niemal całej fortuny i od tego czasu przekazał znaczną część majątku na cele charytatywne. Gdyby nie to, byłby najbogatszym człowiekiem świata - wskazał "Forbes".

Jak podał magazyn, od 2006 roku Buffett przekazał w sumie ponad 55 miliardów dolarów na cele charytatywne. Środki pochodziły z jego udziałów w Berkshire Hathaway. Jeszcze w czerwcu tego roku miliarder przekazał darowiznę w wysokości 5,3 miliarda dolarów, przez co spadł na liście najbogatszych ludzi na świecie "Forbesa" z 8. na 10. miejsce - najniższą pozycję od ponad dwóch dekad. Majątek szefa Berkshire to około 128,9 miliarda dolarów.

Jedna decyzja sprawiła, że nie jest najbogatszy na świecie

Magazyn oszacował, co by się stało, gdyby Buffett zdecydował się zatrzymać wszystkie swoje akcje Berkshire Hathaway dla siebie.

Jak napisał "Forbes", "być może największy filantrop w historii" posiadał wcześniej 474 998 akcji klasy A wartych w 2006 roku około 43 miliardy dolarów. Gdyby wciąż posiadał wszystkie te akcje, to jego fortuna byłaby wielkości około 292 miliardów dolarów. Po dodaniu akcji klasy B i innych inwestycji osobistych, to "mniej dobroczynny Buffett miałby majątek w wysokości około 293 miliardów dolarów".

Oszczędny jak Warren Buffett

"Moja rodzina i ja nie zrezygnujemy z niczego, czego potrzebujemy lub chcemy, wypełniając zobowiązanie 99 procent. Będę nadal żył w sposób, który daje mi wszystko to, co mogę chcieć w życiu" - przytacza zapiski Buffetta "Forbes".

Darowizny Buffetta

W 2010 r. Buffett był współzałożycielem The Giving Pledge wraz z Gatesami, która miała zachęcić innych miliarderów do przekazania co najmniej połowy swoich fortun na cele charytatywne.

"Społeczeństwo ma pożytek z moich pieniędzy"

Po prawie dwóch dekadach przekazywania fortuny na cele charytatywne 93-letni inwestor zmniejszył swoje udziały w Berkshire do 207 963 akcji klasy A - są one wciąż warte około 128 miliardów dolarów (dane z 8 lipca). "Wyrocznia z Omaha" planuje co roku przekazywać akcje pięciu fundacjom aż do swojej śmierci.