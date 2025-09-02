Trzy ciężarówki klocków i zabawek. "Największy pojedynczy przypadek kradzieży"

Australijska policja odkryła klocki i inne zabawki o wartości 250 tysięcy dolarów australijskich (około 600 tysięcy złotych), które skradziono z domów towarowych w Adelajdzie. W związku z tym do aresztu trafił 41-letni Australijczyk, któremu postawiono zarzuty - podał portal stacji BBC.

"Mężczyzna został aresztowany i postawiony w stan oskarżenia w związku z największym pojedynczym przypadkiem kradzieży towarów wykrytym podczas operacji Measure" - poinformowała australijska policja.

Skradzione klocki i zabawki za 600 tysięcy złotych

Około 2500 przedmiotów, w tym 1700 nieotwartych pudełek klocków Lego, zostało znalezionych podczas sobotniej akcji policji z Australii Południowej w domu w Royal Park.

Skradzione klocki i zabawki police.sa.gov.au

Według policji łup miał zostać sprzedany w internecie i był największym skonfiskowanym podczas operacji wymierzonej w kradzieże detaliczne w tym stanie.

Podano, że był tak duży, iż wezwano dodatkowych funkcjonariuszy, aby pomogli w przewozie skradzionych dóbr. Co więcej, zabawki zapełniły trzy ciężarówki.

41-letni mężczyzna oskarżony o posiadanie skradzionych przedmiotów stanie przed sądem w Port Adelaide 30 września.

"Wielkość łupu jest znacząca"

Oprócz klocków Lego wśród skradzionych przedmiotów znalazły się pluszowe zabawki, pistolety na wodę i zabawkowe ciężarówki takich marek jak Pokemon, Barbie, Hello Kitty i Thomas the Tank Engine.

- Wielkość łupu jest znacząca i wskazuje na powagę zarzucanego przestępstwa - powiedział John De Candia z policji w Australii Południowej.

Dodał, że operacja, w ramach której sklepy współpracują z policją w celu złapania domniemanych złodziei, jest skierowana zarówno przeciwko recydywistom, jak i osobom stosującym przemoc i groźby podczas kradzieży.

Skradzione klocki police.sa.gov.au

Operacja policji w Australii

Ponieważ skradzione przedmioty miały trafić do sprzedaży internetowej, policja wezwała konsumentów, aby nie kupowali tanich towarów w internecie.

- Tego typu kradzieże nie są bez ofiar. Osoby kupujące tanie towary w sklepach internetowych nieświadomie ułatwiają popełnianie tych przestępstw i apelujemy, aby wzięły to pod uwagę - powiedział De Candia.

Policja poinformowała, że dzięki tej operacji w ostatnich miesiącach odnotowano spadek liczby kradzieży sklepowych w Australii Południowej, a funkcjonariusze dokonali około 2500 aresztowań.

W ostatnich latach na całym świecie nastąpił gwałtowny wzrost przestępczości detalicznej. Badanie wykazało, że w ciągu 12 miesięcy do września 2024 r. liczba zgłoszeń kradzieży dokonywanych przez klientów w Wielkiej Brytanii wzrosła o 3,7 mln do 20,4 mln, co kosztowało detalistów około 2 mld funtów - podało BBC.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: BBC