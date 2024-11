Gigant zapowiada zwolnienia. 40 procent pracowników straci pracę

Niemiecki producent stali Thyssenkrupp Steel Europe planuje do 2030 roku likwidację 5 tysięcy miejsc pracy oraz dodatkowych 6 tysięcy stanowisk poprzez sprzedaż działalności biznesowej lub przeniesienie do zewnętrznych dostawców - podał Reuters, powołując się na informację spółki.

Thyssenkrupp zapowiada zwolnienia

Największy niemiecki producent stali jest w tarapatach z powodu presji wywieranej przez tańszych azjatyckich konkurentów, wysokich cen energii i schładzającej się globalnej gospodarki, co doprowadziło do strat operacyjnych w czterech z ostatnich pięciu lat.

Nowa strategia przewiduje również zmniejszenie mocy produkcyjnych z 11,5 miliona ton do poziomu od 8,7 do 9 milionów ton, co pozwoli na "dostosowanie się do przyszłych oczekiwań rynku" - wskazał Thyssenkrupp.