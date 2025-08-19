Wielki bank inwestuje w giganta. Akcje w górę

Japoński SoftBank zainwestuje dwa miliardy dolarów w borykającego się z problemami amerykańskiego producenta chipów Intel - podał portal stacji CNN, przy czym powołał się na komunikaty obu firm.

SoftBank zapłaci 23 dolary za akcję. Walory Intela wzrosły o 6 proc. w obrocie pozagiełdowym - podał CNN.

SoftBank inwestuje w Intela

Zaledwie kilka dni temu Biały Dom przekazał, że rozważa zakup udziałów Intela. Poniedziałkowe doniesienia wskazują, że rząd mógłby nabyć 10 proc. akcji producenta chipów o wartości około 10,5 miliarda dolarów.

Niegdyś była to potężna, ale Intel został w tyle za konkurencją. Nie potrafił dostosować się do postępu technologicznego - wskazał CNN.

"Bardzo interesujące" spotkanie Trumpa

Prezydent Donald Trump i dyrektor generalny Intela Lip-Bu Tan spotkali się w zeszłym tygodniu po pojawieniu się doniesień i zarzutów, że ten ostatni ma powiązania z Chinami. Trump określił to spotkanie jako "bardzo interesujące" i powiedział, że "sukces i kariera Tana to niesamowita historia".

Tan próbuje dokonać zmian od marca, gdy stanął na czele firmy. Jego plany obejmują zwolnienie 15 proc. pracowników. Intel przekazał, że redukcja zatrudnienia została prawie zakończona w zeszłym miesiącu.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: CNN