Szóste takie miejsce na świecie. "Ogromny skok"

Singapur to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie odnotowano gwałtowny wzrost oczekiwanej długości życia. W latach 2010-2020 liczba stulatków wzrosła tam dwukrotnie. To efekt udanych inwestycji i polityki rządu - podał portal stacji BBC.

"Dziecko urodzone w Singapurze w 1960 roku miało szansę dożyć zaledwie 65 lat. Obecnie - 60 lat po uzyskaniu niepodległości w 1965 roku - oczekiwana długość życia przekroczyła 86 lat" - zauważył portal stacji BBC.

Długie życie w Singapurze

Dodał, że "ten ogromny skok w długości życia to w dużej mierze efekt polityki rządu i inwestycji". Sukces ten docenił także dziennikarz National Geographic Dan Buettner, twórca pojęcia "niebieskich stref" (po ang. Blue Zones) - miejsc, gdzie ludzie żyją dłużej i zdrowiej dzięki połączeniu stylu życia, kultury, diety i społeczności.

Singapur to pierwsza od niemal 20 lat nowa "niebieska strefa" (określona przez Buettnera jako "niebieska strefa 2.0"). Wyróżnia się tym, że długowieczność jego mieszkańców wynika bardziej z postępowej polityki niż z głęboko zakorzenionych tradycji, jak w innych strefach, takich jak Ikaria w Grecji czy Nicoya w Kostaryce.

W latach 2010-2020 liczba stulatków w Singapurze wzrosła dwukrotnie Jack Hong/Shutterstock

Długowieczność a polityka władz

Mieszkańcy Singapuru obserwują stopniowe zmiany w polityce rządu, które wspierają ich zdrowie i dobre samopoczucie. - Dorastałem tutaj i widziałem, jak rośnie świadomość zdrowotna społeczności - mówił cytowany przez BBC Firdaus Syazwani, autor bloga Dollar Bureau.

- Wysokie podatki na papierosy i alkohol oraz surowe zakazy palenia w miejscach publicznych poprawiają zdrowie i czynią przestrzenie publiczne bardziej przyjaznymi. Koniec z biernym paleniem - dodał.

System opieki zdrowotnej tego miasta-państwa zdobył światowe uznanie za wysoką jakość usług i efektywne zarządzanie kosztami. W rankingu Legatum Prosperity Index z 2023 roku kraj ten uznano za najlepszy na świecie pod względem zdrowia obywateli i dostępu do opieki zdrowotnej.

Singapur łączy powszechną opiekę zdrowotną z prywatnymi usługami medycznymi oraz systemem obowiązkowych funduszy oszczędnościowych, takich jak Medisave, które pomagają pokrywać koszty leczenia.

Surowe przepisy w Singapurze czynią przyjaznymi przestrzenie publiczne naruto4836/Shutterstock

Czysty i zadbany Singapur

Nie tylko opieka zdrowotna przyczynia się do długowieczności mieszkańców. Rozbudowany transport publiczny w Singapurze zachęca do chodzenia i aktywności fizycznej, a dbałość o czystość i piękno miasta zapewnia mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

- Inicjatywy rządu, integracja parków i ogrodów z krajobrazem miasta, to dało Singapurowi miano miasta-ogrodu - stwierdziła Charu Kokate z Safdie Architects.

Publiczne parki, jak East Coast Park, nie tylko są centrami społeczności, ale są też kluczowe dla długowieczności. - Od młodych po seniorów - wszyscy korzystają z parków, placów fitness i zajęć sportowych - zauważył Syazwani.

Singapurczycy preferują wypoczynek na świeżym powietrzu Tang Yan Song/Shutterstock

Wysoka jakość, wysokie koszty

Wysoka jakość życia wiąże się z kosztami, które również są wysokie w Singapurze. Kraj ten jest uznawany za jedno z najdroższych miejsc na świecie - w rankingu Mercer zajmuje drugie miejsce po Hongkongu.

Zróżnicowana populacja, z imigrantami z całego świata, funkcjonuje w ramach ścisłych przepisów, które zapewniają spójność społeczną, do tego surowe kary za śmiecenie, palenie w miejscach publicznych czy przechodzenie na czerwonym świetle - to według mieszkańców czyni kraj bezpieczniejszym i piękniejszym.

- Polityka rządu jest starannie dostosowana do potrzeb populacji i koncentruje się na poprawie jakości życia, wspieraniu stabilności ekonomicznej i utrzymaniu harmonii społecznej - oceniła Kokate.

Oprócz Singapuru w "niebieskich strefach" znajdują się także: Sardynia we Włoszech (od 2005 r.), Okinawa w Japonii (od 2005 r.), Loma Linda w USA (od 2005 r.), Półwysep Nicoya w Kostaryce (od 2007 r.) oraz grecka wyspa Ikaria (od 2008 r.).

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: BBC, tvn24.pl