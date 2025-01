Samolot musiał lądować, linia chce odszkodowania. Oto szczegóły rachunku

Ryanair przekazał informacje na temat kosztów i opłat, które poniósł w wyniku niekontrolowanego zachowania pasażera na pokładzie lotu z Dublina na Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie). Samolot został zmuszony do przekierowania do Porto, gdzie wylądował, a pasażer został zabrany przez portugalską policję.

Szczegóły rachunku za zakłócenie lotu

"Europejskie rządy wielokrotnie nie reagują"

Jak dodaje "w tym przypadku portugalska prokuratura orzekła, że z uwagi na to, że zarówno samolot, jak i pasażer są z Irlandii, sprawa powinna zostać przeniesiona do tego kraju". - Dlatego linia lotnicza Ryanair podjęła postępowanie sądowe przeciwko temu turyście w irlandzkich sądach, aby odzyskać wszystkie poniesione koszty w wyniku niewłaściwego zachowania - wyjaśnił.

Ryanair chce ograniczenia sprzedaży alkoholu na lotniskach

- Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego podróżni na lotniskach nie są ograniczani do dwóch napojów alkoholowych (przy użyciu karty pokładowej w dokładnie taki sam sposób, w jaki ogranicza się sprzedaż w sklepach wolnocłowych). Z pewnością skutkowałoby to bezpieczniejszym zachowaniem turystów na pokładach samolotów, a także zwiększeniem komfortu pasażerów i załóg w całej Europie - dodał.

Ryanair to irlandzki przewoźnik, który operuje w 37 krajach, latając na 234 lotniska; 95 z nich to bazy przewoźnika. Linia dysponuje flotą ok. 600 samolotów i deklaruje zamówienie 350 kolejnych, co ma pozwolić na zwiększenie przewozów w 2034 r. do 300 mln pasażerów rocznie. W Polsce Ryanair korzysta z 13 lotnisk; sześć z nich to bazy, w których ma 42 samoloty.