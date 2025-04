Ostrzeżenie dla Trumpa i USA. List jednego z najważniejszych ludzi na rynku

W corocznym liście do akcjonariuszy Dimon wyraził obawy dotyczące długoterminowych relacji gospodarczych USA .

Cła Trumpa i skutki dla gospodarki

Ekonomiści JPMorgan podnieśli ryzyko wystąpienia recesji w USA i na świecie w tym roku z 40 proc. do 60 proc. po wprowadzeniu przez Trumpa nowych ceł.

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Dimon zwrócił również uwagę na to, że nowe cła mogą wpłynąć na wysokość stóp procentowych - napisał Reuters. Wyjaśnił, że choć spadły stopy ostatnio, to z powodu słabszego dolara, to perspektywa wolniejszego wzrostu i malejącego apetytu na ryzyko może spowodować ich poniesienie.