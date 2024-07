O "burzliwym zebraniu" w podberlińskiej fabryce Tesli pisze wiele niemieckich mediów. Dziennik "Handelsblatt", powołując się na nagranie, do którego dotarli dziennikarze, napisał, że dyrektor André Thierig poruszył z pracownikami m.in. temat brakujących kubków. - Podam wam tylko liczbę - powiedział dyrektor fabryki samochodów elektrycznych. - Odkąd rozpoczęliśmy tu produkcję, kupiliśmy już 65 tysięcy kubków do kawy. 65 tysięcy! Statystycznie każdy z was ma już w domu pięć kubków do kawy z Ikei - podkreślił. W fabryce Tesli w podberlińskim Grünheide pracuje blisko 12 tysięcy osób - podkreślił portal Deutsche Welle, opisując sprawę.