Nie żyje Bernard Tapie. Francuski biznesmen, polityk i aktor miał 78 lat

Bernard Tapie zmarł w wieku 78 lat

Polityk, przedsiębiorca i aktor

W połowie lat 90. karierę Tapiego przerwały liczne skandale korupcyjne, w tym zarzuty o ustawianie wyników rozgrywek piłkarskich. Biznesmen zostały uznany winnym przestępstw finansowych i podatkowych, trafił na pięć miesięcy do więzienia, został też pozbawiony biernych praw wyborczych.

Współpracownik Francois Mitteranda za czasów jego prezydentury, Bernard Tapie stał się następnie głównym adwersarzem lidera skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena. Polemizując z nim, zabiegał o to, by młodzież z przedmieść nie radykalizowała się w kierunku nacjonalistycznym. Jako synowi robotnika, który wszystko osiągnął własną pracą, łatwiej mu było trafiać do młodych - podkreśla FranceInfo. W 2007 r. wsparł Nicolasa Sarkozy'ego w trakcie jego kampanii prezydenckiej.