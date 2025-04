Atak na znaną sieć handlową. Wstrzymano zamówienia

Brakuje produktów

Jak relacjonuje "The Guardian", w sklepach Marks & Spencer brakuje towaru. Dodatkowo M&S wstrzymał dostawy określonych pakowanych spożywczych produktów do swojego sklepu Ocado.

Marks & Spencer ofiarą ataku

Do tej pory M&S nie ujawnił szczegółow dotyczących ataku. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwracali uwagę, że fakt, że M&S wyłączył systemy, wskazuje że był to prawdopodobnie atak typu ransomware. To typ złośliwego oprogramowania, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub plików użytkownika, żądając okupu w zamian za przywrócenie dostępu.