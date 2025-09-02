Szef giganta zwolniony, bo ukrywał "romantyczną relację" z podwładną

Firma Nestlé zwalnia dyrektora generalnego Laurenta Freixe'a po roku piastowania przez niego tego stanowiska. Powodem jest nieujawnienie "romantycznej relacji" z jedną z pracownic, czym naruszył kodeks postępowania firmy, podaje BBC. Z Nestlé związany był od prawie 40 lat.

Szwajcarski gigant spożywczy poinformował, że prezes Laurent Freixe został zwolniony "ze skutkiem natychmiastowym" w następstwie dochodzenia przeprowadzonego w Nestlé pod nadzorem przewodniczącego Rady Dyrektorów Paula Bulcke i wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Pabla Isli przy wsparciu zewnętrznej kancelarii prawnej. Ustalono, że Freixe naruszył kodeks postępowania firmy, bo utrzymywał "romantyczną relację" z podwładną.

Paul Bulcke, prezes firmy, przekazał 1 września w oświadczeniu, że "to była konieczna decyzja", oraz że "wartości i ład korporacyjny Nestlé stanowią solidne fundamenty naszej firmy". Podziękował również Laurentowi Freixe za lata pracy. Jak ustaliła stacja BBC, śledztwo zostało wszczęte z powodu konfliktu interesów, a relacja miała dotyczyć podwładnej, która nie zasiadała w zarządzie.

Dwa śledztwa

O relacji Laurenta Frexie z pracownicą donosił na początku roku "Financial Times", ale po wewnętrznym dochodzeniu zaprzestano badania sprawy. Jak podaje BBC, skargi jednak wciąż się pojawiały - wówczas Nestlé przeprowadziło kolejne dochodzenie, już z pomocą zewnętrznej kancelarii prawnej.

Laurent Frexie stanowisko dyrektora generalnego objął we wrześniu rok temu, zastępując Marka Schneidera. Nestlé potwierdziło, że na stanowisku zastąpi go Philipp Navratil, który jest związany z firmą od 2001 roku.

Nestlé to jedno z największych przedsiębiorstw spożywczych na świecie. Jest liderem produkcji między innymi kapsułek kawy rozpuszczalnej, wody mineralnej i produktów dla dzieci.

Autorka/Autor:zeb//az

Źródło: BBC, The Guardian