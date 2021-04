Trzy kolory w podróżach zagranicznych. Londyn planuje wprowadzić "system świateł drogowych"

Brytyjski rząd zamierza wprowadzić w podróżach zagranicznych "system świateł drogowych". Kraje byłyby oznaczone na czerwono, żółto i zielono w zależności od sytuacji epidemicznej i poziomu szczepień - informują dzienniki "The Times" i "The Sun".

W poniedziałek premier Boris Johnson ma ogłosić, kiedy i na jakich zasadach będzie można wznowić podróże zagraniczne, które obecnie dopuszczone są tylko w przypadku uzasadnionych powodów. Według przedstawionego przez niego w lutym planu wychodzenia z lockdownu, najwcześniejszą datą może być 17 maja, ale wobec pogarszającej się sytuacji w Europie utrzymanie tego terminu jest bardzo wątpliwe.

Trzy kolory

Według źródeł, na które powołują się obie gazety, kraje zostaną oznaczone kolorami - czerwonym, żółtym i zielonym. W przypadku tych ostatnich nie będzie obowiązku kwarantanny po powrocie - podróżni będą musieli jedynie wykonać na własny koszt dwa testy - jeden przed wylotem, a drugi już w Wielkiej Brytanii. Przyjazd z krajów oznaczonych na żółto będzie się łączył z obowiązkiem kwarantanny domowej przez 10 dni, z możliwością jej skrócenia w przypadku wykonania dodatkowego testu nie wcześniej niż piątego dnia po przylocie. Natomiast w przypadku krajów oznaczonych na czerwono "The Times" podaje, że wyjazd do nich będzie zakazany, a "The Sun" - że będzie możliwy, ale po powrocie trzeba będzie odbyć płatną 10-dniową kwarantannę we wskazanych przez władze hotelach.

Johnson nie ogłosi w poniedziałek, jakim kolorem zostaną oznaczone poszczególne kraje, a jedynie przedstawi kryteria. Jak mówią źródła cytowane przez obie gazety, bardzo istotnymi czynnikami będą odsetek osób, które zostały zaszczepione, oraz brak obecności nowych wariantów wirusa. "The Times" i "The Sun" sugerują, że krajami, które jako pierwsze zostaną otwarte dla podróży zagranicznych, będą USA, Izrael, Malta, Malediwy, Bahrajn i być może Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z kolei większość krajów europejskich ma zostać oznaczona kolorem żółtym.

"The Times" pisze jednak, że zniesienia obecnego zakazu podróży zagranicznych nie należy się spodziewać przed lipcem, zaś restrykcje w podróżowaniu do niektórych państw pozostaną w mocy przynajmniej do przyszłego roku.

Obecnie podróże zagraniczne dopuszczone są tylko z uzasadnionych powodów, takich jak praca, nauka, leczenie czy ważne sprawy rodzinne, a przyjazd z zagranicy łączy się z obowiązkiem kwarantanny - albo w domu, albo - w przypadku przyjazdu z któregoś z krajów z "czerwonej listy" - w wyznaczonym hotelu. Ponadto trzeba wykonać płatne testy na obecność koronawirusa - jeden przed przyjazdem i dwa po przyjeździe. W Szkocji kwarantanna w hotelach wymagana jest od wszystkich przyjeżdżających.

W piątek brytyjski rząd ogłosił, że od 9 kwietnia do "czerwonej listy" dopisane będą cztery kolejne kraje - Bangladesz, Filipiny, Kenia i Pakistan. Tym samym liczy ona już 39 krajów i terytoriów. Obecność kraju na czerwonej liście oznacza, że osoby, które były w jednym z nich w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii i są obywatelami lub rezydentami Wielkiej Brytanii bądź Irlandii, muszą odbyć kwarantannę w hotelu, a które nie są obywatelami lub rezydentami - mają zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Zasady podróżowania do Wielkiej Brytanii

Na rządowej stronie znajdują się informację o tym, jakie obecnie są zasady podróżowania do Wielkiej Brytanii. Oto one:

"Wszyscy podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii drogą lotniczą, promem i pociągiem mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego do 72 godzin przed przybyciem.

Dodatkowo, od 15 lutego, wszyscy podróżni zobowiązani są wykonać kolejne testy w drugim i ósmym dniu po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Testy należy zamówić przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii na rządowym portalu internetowym.

- Akceptowane będą testy PCR, testy LAMP i test antygenowy (test przepływu bocznego).

- Obowiązek dotyczy wszystkich przyjezdnych powyżej 11 roku życia.

- Negatywny wynik testu nie zwalnia z obowiązku 10-dniowej izolacji po przybyciu z kraju nieznajdującego się na liście korytarzy podróży.

- Wynik testu musi być przedstawiony w języku angielski, francuskim lub hiszpańskim. Nie będą akceptowane tłumaczenia.

- Obowiązek nie będzie dotyczył m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary oraz załóg samolotów, promów i pociągów oraz marynarzy.

- Za brak testu na granicy może grozić kara w wysokości £1000, a za niewykonanie drugiego testu w wysokości £2000.

- Operatorzy transportowi oraz linie lotnicze mają obowiązek sprawdzać czy pasażer posiada negatywny wynik testu przed przyjęciem pasażera na pokład.

Przyjazd do Wielkiej Brytanii:

Niezależnie od tego, z jakiego kraju przybywa się do Anglii, obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego, tzw. Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić na stronie brytyjskiego rządu najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii.

Od dnia 3 października br. wszyscy przyjeżdzający z Polski do Anglii i Szkocji podlegają obowiązkowi poddania się 10-dniowej kwarantannie w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Od dnia 15 lutego 2021 r. osoby podróżujące bezpośrednio do Szkocji (w praktyce dotyczy to głównie bezpośrednich lotów do Szkocji) są zobowiązane m.in.: odbyć 10-dniową kwarantannę hotelową (rezerwacji i opłacenia hotelu należy dokonać przed przyjazdem za pośrednictwem strony rządowej https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/

Lista zwolnień z odbywania kwarantanny jest wąska (dotyczy osób zatrudnionych w kluczowych sektorach gospodarki lub wykonujących określone zawody). https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-health-checks-at-borders/pages/sectoral-exemptions/

Osoby przyjeżdżające do Szkocji z pozostałych rejonów Wielkiej Brytanii, Irlandii, Wyspy Man oraz Wysp Normandzkich, które w ostatnich 10 dniach podróżowały za granicę z wyłączeniem państw o wysokim ryzyku zagrożenia epidemicznego, zobowiązane są do 10-dniowej samoizolacji.

Osoby podróżujące do Szkocji zobowiązane do odbycia kwarantanny hotelowej, w 2 i 8 dniu pobytu poddawane są dodatkowym testom na COVID-19. Testy te uwzględnione są w pakiecie kwarantanny hotelowej, nie trzeba ich odrębnie rezerwować przez stronę rządową. Obowiązek rezerwacji testów za pośrednictwem strony rządowej dotyczy jedynie osób zobowiązanych do 10-dniowej samoizolacji.

Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, drogą morską, pociągiem.

Warunki i zasady kwarantanny:

W przypadku odmowy podania adresu, pod którym będziesz odbywał kwarantannę może grozić ci mandat karny lub odmowa wjazdu do Zjednoczonego Królestwa;

W przypadku złamania zasad kwarantanny grożą mandaty karne w wysokości £1000;

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii udaj się bezpośrednio do miejsca, w którym będziesz przechodzić kwarantannę;

Jeśli nie musisz – nie korzystaj ze środków transportu publicznego;

Jeśli musisz użyć środków transportu publicznego podczas podróży zakryj nos oraz usta oraz zachowaj dystans co najmniej 2 metrów od pozostałych podróżnych;

Podczas kwarantanny pod żadnym powodem nie wychodź z domu (nawet w celu zrobienia zakupów lub spaceru z psem) i nie przyjmuj gości;

Osoby, z którymi mieszkasz nie muszą poddawać się samoizolacji, chyba, że wykazujesz objawy koronawirusa. Staraj się unikać bliskiego kontaktu z domownikami podczas kwarantanny, nie przebywaj wraz z nimi we wspólnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia, łazienka czy pokój dzienny;

Jeśli nie posiadasz adresu, pod którym możesz bezpiecznie poddać się kwarantannie, poinformuj o tym oficera Straży Granicznej podczas przekraczania granicy – zostaniesz skierowany do miejsca zakwaterowania, w którym będziesz przebywał na swój własny koszt. Więcej informacji na temat obowiązkowej kwarantanny znajduje się na stronie brytyjskiego rządu.

Możliwość skrócenia kwarantanny po poddaniu się testowi - program Test to Release

Od 15 grudnia istnieje możliwość skrócenia czasu przebywania w samoizolacji po przyjeździe z kraju, który nie znajduje się na liście korytarzy podróży, np. z Polski. Osoby, które chcą dołaczyć do programu Test to Release przed przyjazdem do Anglii powinny zarezerwować test na obecność koronawirusa, a szczegóły wizyty powinny wpisać do formularza lokalizacyjnego. Test powinien odbyć się najwcześniej po 5 pełnych dniach po przyjeździe do Anglii. Po uzyskaniu wyniku negatywnego można skrócić samoizolację i opuścić miejsce, w którym się ją odbywa. Test na obecność koronawirusa należy przeprowadzić na własny koszt.

Uwaga! Program Test to Release dotyczy tylko przyjazdów do Anglii. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie rządowej.

Kwarantanna w hotelu

Od 15 lutego osoby przybywające z kraju znajdującego się na "czerwonej liście" lub które na 10 dni przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii przebywały w kraju znajdującego się na tej liście (m.in. Portugalia, RPA, ZEA, Brazylia) będą zobowiązane do poddania się 10-dniowej kwarantannie w wyznaczonym hotelu na własny koszt. Konieczne będzie zabukowanie poprzez rządową platformę internetową pobytu w hotelu przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. Koszt odbycia kwarantanny przez jedną osobę to £1750 (koszt ten obejmuje transport, pobytu w hotelu oraz obowiązkowe testy). Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii osoby, które podlegają takiej kwarantannie zostaną eskortowane do wyznaczonego hotelu. Przewidziano mandaty w wysokości £5000 - £10000 za niezastosowanie się do obowiązku odbycia kwarantanny w hotelu. Osobom, które podadzą nieprawdziwe informacje w Formularzu Lokalizacyjnym Pasażera (Passenger Locator Form) lub zatają fakt przebywania w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii w kraju znajdującym się na czerwonej liście, grozi kara w wysokości do 10 lat pozbawienia wolności. Pełna lista krajów znajdujących się na czerwonej liście jest dostępna na stronie internetowej brytyjskiego rządu.

Wyjątki od obowiązku kwarantanny:

Poszczególne grupy osób są zwolnione z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Należą do nich m.in.: kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie. Pełna lista osób zwolnionych z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego rządu.

Zwolnienie z obowiązku przedstawienia testu następujących kategorii osób: obowiązek nie będzie dotyczył m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary, załóg samolotów, promów i pociągów, marynarzy, pracowników kanału La Manche oraz Eurotunnelu, osób przybywających w celu wykonywania obowiązków służbowych w dziedzinie bezpieczeństwa granic, osób przybywających do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia nagłego leczenia medycznego oraz osób im towarzyszących, osób przybywających z Republiki Irlandii, Wyspy Man i Wysp Normandzkich.

Na terenie Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w komunikacji publicznej, w taksówkach oraz w punktach usługowych i sklepach.

Od 6 stycznia na terytorium całej Anglii obowiązuje jednolity system obostrzeń, zgodnie z którym m.in. można wyjść z domu tylko w ograniczonych przypadkach, sklepy i obiekty nie oferujące niezbędnych produktów lub usług mogą operować tylko w trybie dostawczym lub click-and-collect, a restauracje, bary, puby w trybie dostawczym lub na wynos. Zakazane są wszelkie podróże, poza wykonywanymi w celach wyższej konieczności (essential travel). Nie można również nocować poza domem (poza wyjątkami). Pełna lista obostrzeń znajduje się na stronie Ambasady RP w Londynie".

Autor:kris

Źródło: PAP, TVN24 Biznes