Kolejny zwrot w sprawie ceł. Trump zabiera głos

"Po rozmowie z prezydentką Meksyku Claudią Sheinbaum zgodziłem się, by Meksyk nie płacił taryf za wszystko, co podpada pod traktat USMCA. Ta umowa obowiązuje do 2 kwietnia" - napisał Trump w sieci społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że zgodził się na to jako przysługę i oznakę szacunku dla Sheinbaum.