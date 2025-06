Skandal w znanej sieci fast foodów. Mieli zniknąć z rynku, ale wciąż działają

Część duńskich lokali KFC jest wciąż otwarta mimo ujawnionych nieprawidłowości związanych z serwowaniem mięsa - informuje telewizja DR. Jej dziennikarze dotarli wcześniej do wewnętrznych rozmów byłych pracowników, z których wynika, że w restauracjach celowo przedłużano termin przydatności kurczaka do spożycia.

Spółka Isken ApS, która dotąd prowadziła restauracje KFC w kraju, najwyraźniej nie zastosowała się do decyzji centrali i i kontynuuje działalność mimo braku uprawnień - alarmuje DR.

Działają wbrew instrukcjom centrali

We wtorek późnym wieczorem przedstawiciele KFC poinformowali duńską telewizję DR, że umowa z Isken ApS została oficjalnie rozwiązana, a wszystkie 11 restauracji w kraju ma zostać zamknięte do czasu znalezienia nowego franczyzobiorcy.

"Analizujemy obecnie wszystkie możliwe kroki prawne, by powstrzymać Isken ApS przed dalszym prowadzeniem restauracji" przekazała sieć KFC w najnowszym oświadczeniu dla duńskiej telewizji DR.

Skandal z przedłużaniem żywotności mięsa

We wcześniejszym materiale DR byli pracownicy KFC opowiadają o procederze zmieniania dat przydatności do spożycia mięsa z kurczaka. Miało to miejsce w kilku duńskich restauracjach sieci.