"Jest atakowany w kosmosie i potrzebuje tlenu". Zakochana kobieta straciła pieniądze

80-letnia Japonka padła ofiarą oszustwa po tym, jak zakochała się w internecie w mężczyźnie podającym się za astronautę. Oszust przekonał swoją ofiarę, że został zaatakowany w kosmosie i potrzebuje pieniędzy na tlen. Kobieta stracił około milion jenów czyli równowartość około 6,7 tysiąca dolarów.

Kobieta z Hokkaido w Japonii poznała oszusta w lipcu w mediach społecznościowych - poinformował lokalny policjant, określając sprawę jako "oszustwo matrymonialne".

Po kilku rozmowach oszust powiedział jej, że "jest teraz w kosmosie na statku kosmicznym", ale "jest atakowany i potrzebuje tlenu". Następnie namawiał ją, aby zapłaciła mu online za pomoc w zakupie tlenu i skutecznie wyłudził od niej około miliona jenów.

Kobieta mieszka sama i zaczęła darzyć go uczuciem w miarę rozwoju ich internetowej komunikacji, poinformowały lokalne media, w tym Hokkaido Broadcasting, powołując się na śledczych.

- Jeśli osoba, którą spotkasz w mediach społecznościowych, kiedykolwiek zażąda od ciebie gotówki, zachowaj ostrożność i zgłoś to policji - zaznaczył policjant, cytowany przez " The Japan Times".

Problem starzejącego się społeczeństwa

Według Banku Światowego Japonia ma drugą najstarszą populację na świecie po Monako, a osoby starsze często padają ofiarą różnych form zorganizowanego oszustwa.

Należą do nich klasyczne oszustwa typu "to ja", w których sprawcy podszywają się pod członków rodziny w tarapatach, aby wyłudzić pieniądze od ofiary.

Policja ostrzega, że ​​osoby starsze mogą być również nakłaniane do korzystania z bankomatów w celu uzyskania nieistniejących "zwrotów" składek ubezpieczeniowych lub emerytur.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: The Japan Times