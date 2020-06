Właściciel marki Zara zamknie nawet 1200 sklepów

Do koncernu należą marki: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home oraz Uterqüe.

Grupa Inditex w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie poinformowała, że planuje zamknąć od 1000 do 1200 mniejszych sklepów, które odpowiadają za 5-6 procent całej sprzedaży. Jak wskazano, większość z nich to starsze placówki należące do innych marek niż Zara. Na razie nie wiadomo, czy i ewentualnie ile z tych sklepów zostanie zamkniętych w Polsce.