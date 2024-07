Co spowodowało światowy paraliż? "Pętla śmierci na systemach Windows"

Globalna awaria - jakie są przyczyny?

- To aktualizacja w tym antywirusie spowodowała dzisiaj tzw. pętlę śmierci na systemach Windows. Czyli mówiąc wprost. Ktoś wprowadził kod w aktualizacji, który nie działa do końca poprawnie i powoduje, że komputer nie może uruchomić się przy starcie, więc zamraża się. Po tym następuje jego restart, który kończy się dokładnie tym samym - uważa Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.pl

- Żeby ten problem usunąć należy wykonać konkretną instrukcję. Skasować odpowiedni plik na systemie. Problem jest w tym, że to mogą zrobić tylko administratorzy systemu. A większość ludzi pracujących na firmowych komputerach nie ma uprawnień administracyjnych. Można zażartować, że firma Crowdstrike to jest jedna z niewielu firm, która znalazła globalne rozwiązanie na to, jak ściągnąć ludzi do firm ze swoimi komputerami – mówi Piotr Konieczny.