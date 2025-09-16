Nowy pomysł Trumpa. "To byłaby radykalna zmiana"

Donald Trump poparł zniesienie trwającej od dekad praktyki podawania przez spółki publiczne wyników finansowych raz na kwartał - poinformował portal CNN. Podkreślił też, że ta zmiana oznaczałoby przebudowę amerykańskiej gospodarki.

"To byłaby radykalna zmiana, której cel to walka z krótkoterminowym myśleniem kadry kierowniczej nastawionej na zadowalanie inwestorów. Oznaczałoby to jednak także znacznie mniej aktualnych informacji na temat świata biznesu i gospodarki" - wyjaśnił amerykański portal.

"Trump popiera radykalną zmianę w gospodarce USA"

We wpisie w mediach społecznościowych Trump stwierdził, że firmy "nie powinny być już zmuszane do składania raportów co kwartał", a zamiast tego powinny przedstawiać wyniki raz na sześć miesięcy.

"Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze i umożliwi menedżerom skupienie się na prawidłowym zarządzaniu swoimi firmami" - stwierdził prezydent USA.

"Czy słyszeliście kiedyś stwierdzenie, że Chiny mają 50-100-letnią perspektywę zarządzania firmą, podczas gdy my zarządzamy naszymi firmami w ujęciu kwartalnym? To nie jest dobre!" - napisał Trump.

Trump o raportach kwartalnych truthsocial.com/@realDonaldTrump

Krytyka krótkoterminowego myślenia jest powtórzeniem argumentów wysuwanych w przeszłości przez inne osoby, w tym prezesa JPMorgan Chase Jamiego Dimona i legendarnego inwestora Warrena Buffetta - wskazano w artykule pod tytułem "Trump popiera radykalną zmianę w gospodarce USA".

Hillary Clinton, przeciwniczka Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016 r., twierdziła wtedy, że jest "głęboko zaniepokojona kapitalizmem kwartalnym".

"To pomysł, którego czas nadszedł"

Jak wskazał CNN, obawy wiążą się z tym, że amerykańskie korporacje często zbytnio koncentrują się na zadowalaniu notorycznie kapryśnej giełdy i nie zwracają wystarczającej uwagi na długoterminowe wyzwania i możliwości.

Niektórzy twierdzą nawet, że obciążenia regulacyjne związane ze sprawozdawczością kwartalną znacznie przyczyniły się do gwałtownego spadku liczby spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych - napisał portal.

W swoim wpisie Trump zaznaczył, że odejście od raportowania kwartalnego będzie "uzależnione od zgody SEC", czyli organu regulacyjnego. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) może wkrótce mieć okazję wypowiedzieć się na temat takiej zmiany.

Long-Term Stock Exchange, wspierana przez dużych inwestorów, w tym Andreessen Horowitz i Founders Fund, planuje wkrótce zwrócić się do SEC z wnioskiem o zniesienie kwartalnych sprawozdań i zmianę wymogu na raz na sześć miesięcy.

"Często słyszymy, jak bardzo uciążliwe jest bycie spółką publiczną" - powiedział dyrektor generalny giełdy Bill Harts w wywiadzie dla "Wall Street Journal".

W kwestii rzadszego raportowania Harts stwierdził: "To pomysł, którego czas nadszedł".

"Prawdopodobne, choć nie jest jeszcze gwarantowane"

W poprzedniej dekadzie organy regulacyjne zarówno w Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii zrezygnowały z wymogu składania przez spółki raportów kwartalnych, przechodząc na sześciomiesięczne okresy sprawozdawcze.

"Uważamy, że przejście z raportowania kwartalnego na półroczne stało się prawdopodobne, choć nie jest jeszcze gwarantowane" - napisał w poniedziałkowej notatce do klientów Jaret Seiberg, dyrektor zarządzający TD Cowen Washington Research Group.

Seiberg zauważył, że branża naciska na zniesienie obowiązku składania raportów kwartalnych, a Paul Atkins, nominowany przez Trumpa przewodniczący SEC, opowiada się za ograniczeniem biurokracji.

"Wydaje się, że jest to łatwe zwycięstwo polityczne, które przewodniczący SEC Paul Atkins może przedstawić prezydentowi" - napisał Seiberg.

Jaret Seiberg stwierdził, że opracowanie projektu przepisów i zebranie danych na jego poparcie zajmie pracownikom SEC co najmniej sześć miesięcy.

Znaczenie raportów kwartalnych

Mimo wszystko akcjonariusze, ekonomiści, decydenci i inne osoby polegają na tych aktualnych informacjach przekazywanych przez duże przedsiębiorstwa - wskazał CNN.

Dodał, że kwartalne raporty linii lotniczych dostarczają cennych informacji na temat zmian popytu na podróże, wyniki dużych banków pozwalają wcześnie ostrzec przed stratami kredytowymi, a raporty wielkich firm technologicznych zawierają aktualne informacje na temat rozwoju sztucznej inteligencji.

"Przejście na sześciomiesięczny okres sprawozdawczy mogłoby opóźnić te informacje i wyolbrzymiać zmiany kursów akcji w okresie zmian w gospodarce i różnych branżach" - napisał amerykański portal.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: CNN