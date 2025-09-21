Decyzja Trumpa ich zabolała najbardziej. "Konsekwencje humanitarne"

Rząd Indii oświadczył, że wprowadzenie nowej opłaty w wysokości 100 tysięcy dolarów dla osób ubiegających się o amerykańskie wizy pracownicze może mieć konsekwencje humanitarne i zakłócić życie wielu rodzin - poinformował portal stacji BBC.

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wprowadzające nową opłatę za wnioski o wizy H-1B dla wykwalifikowanych pracowników, która jest niemal 100-krotnie wyższa od obecnej opłaty wynoszącej łącznie ok. 1000 dolarów. Zmiana ta weszła w życie 21 września 2025 roku.

Pracownicy z Indii otrzymują zdecydowaną większość wiz w ramach programu H-1B, stanowiąc ponad 70 proc. wszystkich wydanych wiz. Program ten jest zatem kluczowy dla indyjskich specjalistów, szczególnie w sektorze technologicznym, umożliwiając im pracę na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Indie krytykują zmiany

Wprowadzenie tak wysokiej opłaty wywołało niepokój zarówno wśród pracowników, jak i właścicieli firm. Niektóre amerykańskie przedsiębiorstwa technologiczne doradziły swoim pracownikom posiadającym wizy H-1B, aby pozostali w USA lub, jeśli znajdują się za granicą, jak najszybciej wrócili do kraju. W odpowiedzi na te obawy, w sobotę Biały Dom wyjaśnił, że nowa opłata nie dotyczy obecnych posiadaczy wiz ani wniosków o ich przedłużenie.

"Środek pewnie będzie mieć konsekwencje humanitarne i zakłóci życie rodzin. Rząd (Indii) ma nadzieję, że te zakłócenia zostaną odpowiednio rozwiązane przez władze USA" - napisało w oświadczeniu indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort zaznaczył, że wymiana wykwalifikowanych pracowników "ogromnie przyczyniła się" do rozwoju obu narodów, a decydenci powinni uwzględniać wzajemne korzyści, w tym silne więzi międzyludzkie między Indiami a USA. Oświadczenie nie precyzuje, jakie kroki może podjąć rząd Indii w odpowiedzi na nową politykę wizową.

Rozwiń

Napięcia handlowe z USA

Wprowadzenie nowej opłaty jest kolejnym punktem spornym w relacjach między Indiami a USA. Od czasu nałożenia przez administrację Trumpa w zeszłym miesiącu wysokich ceł na Indie za zakup rosyjskiej ropy, oba kraje prowadzą napięte negocjacje handlowe.

"W sobotę rząd Indii poinformował, że minister handlu Piyush Goyal odwiedzi USA w poniedziałek, by kontynuować rozmowy handlowe" - podała Agencja Reutera cytowana przez BBC.

Indyjska organizacja handlowa Nasscom, reprezentująca sektor technologiczny, stwierdziła, że tak nagła i znacząca zmiana w programie H-1B wywołała "znaczącą niepewność dla firm, profesjonalistów i studentów na całym świecie".

Biały Dom wskazał, że wizy H-1B nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, a niektóre przypadki nadużyć prowadzą do obniżania wynagrodzeń Amerykanów i zlecania pracy zagranicznym firmom w sektorze IT. Jednocześnie rozporządzenie przewiduje możliwość "wyjątków w indywidualnych przypadkach, jeśli leży to w interesie narodowym".

Według danych Biura Przedstawicielstwa Handlowego USA w 2024 roku Stany Zjednoczone wyeksportowały do Indii towary o wartości 41,5 miliarda dolarów, podczas gdy import z Indii wyniósł 87,3 miliarda dolarów.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: BBC