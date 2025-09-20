Cyberatak na europejskie lotniska. Opóźnione i odwołane loty

Cyberatak zakłócił działalność kilku ważnych europejskich portów lotniczych - w tym londyńskiego Heathrow, Brukseli i Berlina. Operatorzy informują o opóźnieniach i odwołanych lotach - przekazał Reuters. "Na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce" - poinformował wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Jak wskazała Agencja Reutera, hakerzy zaatakowali dostawcę usług związanych z systemami odprawy i wejścia na pokład.

Problem z odprawami

Collins Aerospace dostarcza systemy odprawy i wejścia na pokład dla kilku linii w wielu portach lotniczych na całym świecie. Firma doświadcza problemów technicznych, które mogą powodować opóźnienia dla odlatujących pasażerów - poinformowało londyńskie lotnisko Heathrow w ostrzeżeniu przed opóźnieniami.

RTX, właściciel Collins Aerospace, nie odpowiedział Reutersowi na prośbę o komentarz.

Cyberatak na europejskie lotniska

Według informacji podanych przez lotnisko w Brukseli atak uniemożliwił działanie systemów automatycznych. W związku z tym możliwa jest jedynie "ręczna odprawa".

"Ma to duży wpływ na rozkład lotów i niestety spowoduje opóźnienia i odwołania lotów" - poinformował operator w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Dodał, że "dostawca usług aktywnie pracuje nad tą sprawą i stara się jak najszybciej rozwiązać problem".

Opóźnienia w Londynie i Berlinie

Lotnisko Heathrow również ostrzegło o opóźnieniach spowodowanych "problemem technicznym" u zewnętrznego dostawcy.

Pasażerowie, którzy mieli zaplanowany lot w sobotę, zostali poinformowani przez lotniska, których dotyczyła awaria, aby przed udaniem się na lotnisko potwierdzić swoją podróż u linii lotniczych - podał Reuters.

"Z powodu problemów technicznych u dostawcy systemu działającego w całej Europie czas oczekiwania na odprawę jest dłuższy. Pracujemy nad szybkim rozwiązaniem" - poinformowało lotnisko w Berlinie na swojej stronie internetowej.

Rzecznik lotniska we Frankfurcie przekazał, że atak nie ma wpływu na funkcjonowanie lotniska.

Wicepremier o cyberataku

Na temat ataku hakerów na europejskie lotniska wypowiedział się także wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Uważnie przyglądamy się sytuacji. Na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych.

Dodał, że "po pierwszych analizach wiele wskazuje na ukierunkowany atak, wymierzony w jednego międzynarodowego dostawcę oprogramowania lotniskowego".

"Informacje o sytuacji są na bieżąco zbierane, a polskie służby są w kontakcie ze służbami z innych państw" - poinformował Gawkowski.

Rozwiń

Autorka/Autor:/kris

Źródło: Reuters, tvn24.pl