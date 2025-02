Tysiące ludzi na ulicach, nie odleciał ani jeden samolot

Strajk belgijskich związków zawodowych sparaliżował w czwartek stolicę Belgii. Z brukselskiego lotniska nie odleciał ani jeden samolot, a firmy zaleciły swoim pracownikom pracę zdalną lub poprosiły, żeby podwozili się wzajemnie do biura.

Pracownicy mają zostać w domu

.Ze względu na utrudnienia firmy zaleciły pracownikom pozostanie w domu i pracę zdalną, a ci, którzy planowali przyjazd do biura, zostali poproszeni o to, żeby, w miarę możliwości, podwieźli do pracy swoich kolegów.