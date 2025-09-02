Mała karaibska wyspa zarabia miliony dzięki swojemu adresowi internetowemu 

W czasach raczkującego internetu, czyli w latach 80., kraje otrzymywały własne, unikalne adresy stron internetowych. Karaibska wyspa Anguilla dostała wtedy końcówkę domen "ai". Gdy dekady później nastąpił rozwój sztucznej inteligencji (AI), władze zaczęły zarabiać miliony dzięki swojej domenie, donosi BBC.

Karaibska wyspa Anguilla to brytyjskie terytorium zamorskie, które dziś zarabia miliony dzięki firmom i osobom prywatnym, które chcą mieć witrynę z końcówką AI, kojarzącą się ze sztuczną inteligencją. Końcówka ta została przypisana wyspie jeszcze w latach 80., gdy kraje otrzymywały własne, unikalne domeny dla stron internetowych. Teraz wyzwaniem dla władz wyspy, zamieszkanej przez 16 tysięcy osób, jest przekształcenie tej możliwości w długoterminowe i stabilne źródło dochodu. Jest to wyzwanie, ponieważ liczba zarejestrowanych domen z końcówką .ai zbliża się do miliona.

Anguilla, terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii na Morzu Karaibskim Shutterstock

Plaże kuszą turystów, adres - właścicieli firm

W projekcie budżetu na rok 2025 rząd Anguillii podał, że w 2024 roku zarobił 105,5 mln dolarów wschodniokaraibskich (143 mln zł) ze sprzedaży nazw domen. Stanowiło to prawie jedną czwartą (23 proc.) całkowitych przychodów w ubiegłym roku. Przychody z turystyki wynoszą 37 procent. Rząd Anguillii, jak relacjonuje BBC, spodziewa się dalszego wzrostu przychodów z domen .ai, powołując się na statystyki - obecnie istnieje ponad 850 tysięcy domen z końcówką .ai, choć w 2020 roku było ich zaledwie 50 tysięcy.

Jak podaje BBC, gospodarka Anguilli opiera się na turystyce, a odwiedzających przyciągają rajskie plaże. Wyspa czerpie zyski z rynku podróży luksusowych, zwłaszcza turystów ze Stanów Zjednoczonych. Jednak poprzez swoje położenie w północnoatlantyckim pasie huraganów każdej jesieni jest narażona na znaczne szkody przez nie wyrządzone. Rosnące dochody ze sprzedaży adresów stron internetowych pomagają m.in. pokrywać straty finansowe spowodowane przez burze.

Serwery zagrożone huraganami

W 2024 władze podpisały 5-letnią umowę z amerykańską firmą technologiczną Identity Digital, co pozwoliło przenieść wszystkie domeny .ai z serwerów na Anguilli do globalnej sieci serwerów - zrobiono to, aby zapobiec przerwom w działaniu spowodowanym przez dostawy prądu wywołane przez huragany. Firma po tej transakcji otrzymuje około 10 procent udziału w zyskach.

W ostatnich tygodniach aukcje domen .ai odnotowały sześciocyfrowe kwoty sprzedaży. W lipcu cloud.ai zostało sprzedane za 600 tys. dolarów (2,2 mln zł), a na początku tego miesiąca law.ai zostało sprzedane za 350 tys. dolarów (1,3 mln zł).

Choć Anguilla oficjalnie jest brytyjskim terytorium zamorskim, to może się pochwalić wysokim poziomem samorządności wewnętrznej, a brytyjski MSZ przekazał stacji BBC, że z zadowoleniem przyjmuje starania, by "znaleźć innowacyjne sposoby generowania wzrostu gospodarczego", ponieważ przyczyniają się one do "finansowej samowystarczalności".

BBC przypomina, że podobne "szczęście" jak karaibska wyspa miał wyspiarski kraj na Pacyfiku, Tuvalu, który podpisał w 1998 roku umowę na wyłączność, udzielając licencji na domenę .tv.

Autorka/Autor:zeb//az

Źródło: BBC