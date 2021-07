Zwolnienia grupowe w sieci handlowej. Pracę ma stracić ponad 2500 osób

Tesco Polska poinformowało o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które obejmą ponad 2500 pracowników. Spółka wyjaśnia, że ma to związek "z wygaszaniem kolejnych procesów biznesowych i operacyjnych".

O zwolnieniach w Tesco informował wcześniej portal wiadomoscihandlowe.pl. "Wynika to z konieczności optymalizacji zatrudnienia w sklepach konwertowanych do formatu Netto, ale również z decyzji o zamknięciu przed końcem października br. ponad 40 sklepów Tesco. (...) Proces zwolnień grupowych potrwa do 31 marca 2022 r." - potwierdzili w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes przedstawiciele Tesco.