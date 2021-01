Pierwsze spotkanie w sprawie zwolnień w LOT. Związkowcy domagają się reakcji rządu

O tym, że LOT planuje redukcję zatrudnienia informowaliśmy już pod koniec ubiegłego roku. Jak wynikało z dokumentu, do którego dotarł tvn24.pl LOT poinformował związki zawodowe o spowodowanych złą sytuacją finansową spółki planowanych zwolnieniach grupowych, do których ma dojść między 20 stycznia a końcem lutego 2021 roku.

"W wyniku kryzysu spowodowanego pandemią do końca bieżącego roku branża będzie ponosić straty, a ruch lotniczy nie powróci do swoich rozmiarów jeszcze przez kolejne cztery lata. LOT, w odróżnieniu od wielu innych przewoźników, dąży do utrzymania większości zespołu. Niemniej realizując zatwierdzony przez Komisję Europejską plan pomocy publicznej musimy między innymi ograniczyć zatrudnienie o ok. 300 osób" - podkreśliło biuro prasowe LOT-u.