Reforma obejmie 600 tysięcy osób. Jest projekt
Od początku 2027 roku osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renty nie będą już musiały co roku zgłaszać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych swoich dodatkowych zarobków. To główne założenie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o rencie socjalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dotychczas każdy emeryt przed osiągnięciem wieku emerytalnego i każdy rencista miał obowiązek do końca lutego informować ZUS o wysokości dochodów z poprzedniego roku. Niedopełnienie tego wymogu mogło prowadzić do konieczności zwrotu świadczeń, jeśli przekroczone zostały dopuszczalne limity.
Koniec z papierologią, więcej automatyzacji
Projektowane przepisy całkowicie odchodzą od tej praktyki – dane o przychodach będą automatycznie pobierane przez ZUS z systemów ubezpieczeń społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej.
W przypadku osób zatrudnionych na etatach czy zleceniu uwzględnianie będą kwoty odprowadzonych składek, a dla przedsiębiorców wprowadzono uproszczony model w postaci ryczałtu równego 60 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia.
Obowiązek składania oświadczeń pozostanie wyłącznie dla osób osiągających dochody poza granicami kraju, gdzie dane nie są dostępne w polskich systemach.
Renty socjalne także bez oświadczeń
Zmiany obejmą również beneficjentów rent socjalnych. Obecnie muszą oni składać coroczne pisemne oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Po wejściu w życie nowych przepisów również w ich przypadku podstawą będą informacje systemowe, choć ZUS nadal będzie mógł wezwać do złożenia wyjaśnień w razie nieścisłości.
Resort rodziny podkreśla, że reforma zlikwiduje zbędne obowiązki administracyjne, ograniczy liczbę postępowań dotyczących nienależnie pobranych świadczeń i pozwoli efektywniej wykorzystać już istniejące dane.
Eksperci oceniają, że projekt jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty środowisk emeryckich i związkowych. Wielu seniorów miało problemy z wypełnianiem formalności, co prowadziło do konfliktów z ZUS.
Finanse i terminy
Nowelizacja nie zwiększy wydatków budżetu państwa, jednak wymaga nakładów na modernizację systemów teleinformatycznych ZUS. Koszty te zostaną ujęte w planie finansowym instytucji na 2026 rok.
Przewidziany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2027 r., co pozwoli na przygotowanie i wdrożenie niezbędnych rozwiązań technologicznych.
Reforma obejmie około 600 tysięcy osób - w tym 300 tys. wcześniejszych emerytów i rencistów oraz tyle samo pobierających rentę socjalną. Zmiana ma uprościć kontakty obywateli z ZUS i zmniejszyć ryzyko sporów dotyczących świadczeń.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock