Od początku 2027 roku osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renty nie będą już musiały co roku zgłaszać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych swoich dodatkowych zarobków. To główne założenie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o rencie socjalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dotychczas każdy emeryt przed osiągnięciem wieku emerytalnego i każdy rencista miał obowiązek do końca lutego informować ZUS o wysokości dochodów z poprzedniego roku. Niedopełnienie tego wymogu mogło prowadzić do konieczności zwrotu świadczeń, jeśli przekroczone zostały dopuszczalne limity.

Koniec z papierologią, więcej automatyzacji

Projektowane przepisy całkowicie odchodzą od tej praktyki – dane o przychodach będą automatycznie pobierane przez ZUS z systemów ubezpieczeń społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku osób zatrudnionych na etatach czy zleceniu uwzględnianie będą kwoty odprowadzonych składek, a dla przedsiębiorców wprowadzono uproszczony model w postaci ryczałtu równego 60 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia.

Obowiązek składania oświadczeń pozostanie wyłącznie dla osób osiągających dochody poza granicami kraju, gdzie dane nie są dostępne w polskich systemach.

Renty socjalne także bez oświadczeń

Zmiany obejmą również beneficjentów rent socjalnych. Obecnie muszą oni składać coroczne pisemne oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Po wejściu w życie nowych przepisów również w ich przypadku podstawą będą informacje systemowe, choć ZUS nadal będzie mógł wezwać do złożenia wyjaśnień w razie nieścisłości.

Resort rodziny podkreśla, że reforma zlikwiduje zbędne obowiązki administracyjne, ograniczy liczbę postępowań dotyczących nienależnie pobranych świadczeń i pozwoli efektywniej wykorzystać już istniejące dane.

Eksperci oceniają, że projekt jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty środowisk emeryckich i związkowych. Wielu seniorów miało problemy z wypełnianiem formalności, co prowadziło do konfliktów z ZUS.

Finanse i terminy

Nowelizacja nie zwiększy wydatków budżetu państwa, jednak wymaga nakładów na modernizację systemów teleinformatycznych ZUS. Koszty te zostaną ujęte w planie finansowym instytucji na 2026 rok.

Przewidziany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2027 r., co pozwoli na przygotowanie i wdrożenie niezbędnych rozwiązań technologicznych.

Reforma obejmie około 600 tysięcy osób - w tym 300 tys. wcześniejszych emerytów i rencistów oraz tyle samo pobierających rentę socjalną. Zmiana ma uprościć kontakty obywateli z ZUS i zmniejszyć ryzyko sporów dotyczących świadczeń.

