Jest ważna decyzja w sprawie zasiłku pogrzebowego

Podwyżka o 3 tysiące złotych

W czasie konsultacji nad projektem zaistniały rozbieżności między ministerstwem rodziny a resortem finansów dotyczące kwoty podwyżki. MRPiPS chciało podwyższenia kwoty zasiłku do 7 tys. zł i jego waloryzację. MF optowało na początku za wzrostem zasiłku do ok. 6 tys. 450 zł. Z kolei w uwagach, które wpłynęły do projektu w tym tygodniu resort finansów zgodził się, aby kwota zasiłku pogrzebowego była ustalona w stałej, zaproponowanej wysokości, czyli w kwocie 7 tys. zł.