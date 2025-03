"Wolałbym mieć niższe podatki, mimo to nie jestem za obniżeniem tej składki"

Dudek zapytany o to, czy propozycja obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców jest dobrym kierunkiem, zaprzeczył.

Dudek o zmianie w składce zdrowotnej

- Nie, to nie jest dobry kierunek i powiem dlaczego. Wywodzę się ze środowisk liberalnych, wolałbym mieć niższe podatki niż wyższe, mimo to nie jestem za obniżeniem tej składki. Bo to też jest podatek zdrowotny, zmniejsza dochody łączne całych finansów publicznych - wskazał ekonomista.