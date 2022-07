Zmiany dla palących węglem w domu. Ministerstwo klimatu wyjaśnia

Co oznaczają zmiany?

Nowe przepisy opublikowane zostały we wtorek, 28 czerwca 2022 roku. Weszły w życie dzień później. "W związku z tym przez okres 60 dni od dnia 29 czerwca 2022 r. istnieje możliwość wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Jednakże zgodnie z ustawą zabrania się wprowadzania do obrotu (sprzedaży) z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym paliw stałych takich jak muły węglowe, flotokoncentraty czy też węgiel brunatny" - wyjaśniła Walczak.